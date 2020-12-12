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الأهلي يوافق على سفر مؤمن زكريا للعلاج في إنجلترا

مؤمن زكريا في صورة سابقة مع الأهلي

الأهلي يوافق على سفر مؤمن زكريا للعلاج في إنجلترا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بطل مصر وإفريقيا لكرة القدم أن ناديه بصدد اتخاذ إجراءات من أجل سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وأصيب زكريا قبل أكثر من عام بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج، لكن حالته لم تتحسن كثيرا.

وقال الخطيب في تصريحات: ترك زكريا بصمته مع الأهلي في مشواره الإفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي.

وأضاف الخطيب: الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع.

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