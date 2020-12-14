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الأهلي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بفوز مثير على المقاصة

معلول الأهلي
معلول أحرز الهدف الأول

الأهلي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بفوز مثير على المقاصة

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العربية.نت

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بدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه مصر المقاصة 3 -1 يوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة.

وعلى استاد الأهلي نجح صاحب الأرض في حسم الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وسجل الأهلي البداية المرجوة في رحلة البحث عن لقبه السادس على التوالي في الدوري المحلي والثالث والأربعين في تاريخه بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس المحليين بجانب لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم التونسي علي معلول بهدف للاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن مروان حمدي أدرك التعادل للمقاصة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل المباراة لصالحه حيث أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أكد عمرو السولية فوز الأهلي بهدف ثالث سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتصدر الأهلي بهذا الفوز جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وسيراميكا والاتحاد السكندري وأسوان.

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