الاتحاد الإماراتي يوقع اتفاقية تفاهم مع نظيره الإسرائيلي

وقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين اتفاقية تفاهم مع نظيره الإسرائيلي وذلك بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقر اتحاد القدم الإماراتي بمدينة دبي.

وتتضمن الاتفاقية إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية والأندية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية وطرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الاسرائيلي في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع إسرائيل ومختلف دول العالم، موجهاً شكره إلى جياني إينفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حضوره ودعمه لهذه الاتفاقية التاريخية.



وقال أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن الحضور إلى الإمارات كان حلماً قبل شهرين والآن تحول لحقيقة.