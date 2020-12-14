فان مارفيك يعود إلى تدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعيين الهولندي بيرت فان مارفيك مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا للكولومبي خورخي لويس بينتو.



وذكر الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه توصل إلى اتفاق مع فان مارفيك لتولي مسؤولية تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.



وأضاف الاتحاد أن المدرب الهولندي سيصل إلى الإمارات في الأيام المقبلة لإكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.



وكان فان مارفيك قد بدأ مسيرته التدريبية عام 1998 بتولي مهمة فريق فورتونا سيتارد الهولندي، قبل أن يتولى تدريب العديد من الأندية، مثل فينوورد الهولندي وبوروسيا دورتموند وهامبورغ في الدوري الألماني، لكن البصمة الحقيقية كانت مع المنتخب الهولندي الذي نجح معه في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة أمام المنتخب الإسباني صفر -1.



وسبق لفان مارفيك أن تولى تدريب المنتخب السعودي، حيث قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، كما درب منتخب الإمارات العام الماضي قبل أن تتم إقالته.



ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام.