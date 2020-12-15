الكويت يهزم العربي ويتوج بطلاً لكأس السوبر الكويتية

انتزع الكويت لقبه الخامس في مسابقة كأس السوبر الكويتية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على العربي 1-صفر الثلاثاء في النسخة الرابعة عشرة على استاد جابر الدولي.

وسجل الهدف الوحيد مدافع العربي السوري أحمد الصالح بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتوج الكويت بالكأس التي انطلقت عام 2008، في أعوام 2010 و2015 و2016 و2017 و2020، وهو الوحيد الذي احرزها لثلاثة مواسم متتالية، أما العربي، فحقق اللقب في النسخة الأولى 2008 وفي 2012، وكان يبحث عن أول تتويج له منذ 8 أعوام، فيما يتصدر القادسية السجل الذهبي للمسابقة بستة ألقاب.

ودخل الكويت المباراة بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما خاضها العربي باعتباره حامل لقب كأس الأمير للموسم ذاته.

وللعام الثاني على التوالي، أقيمت مباراة الكأس السوبر في منتصف الموسم، بعدما كانت في النسخ العشر السابقة في مطلع الموسم.