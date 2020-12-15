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شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب الإماراتي مهدي علي

THUMBNAIL_ مهدي علي مدرب الإمارات
مهدي علي المدرب السابق للمنتخب الإماراتي الأول

شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب الإماراتي مهدي علي

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دبي - أ ف ب

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أقال شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مدربه الإسباني جيرارد ساراغوسا وعين الوطني مهدي علي بديلا له لمدة موسم ونصف الموسم، بسبب تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان شباب الأهلي، متصدر ترتيب الدوري حتى المرحلة 19 من الموسم الماضي قبل إلغائه، أكبر المرشحين لنيل اللقب الموسم الحالي، لكن بدايته كانت سلبية بعد 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة في أول 9 مباريات خاضها، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وشغل ساراغوسا (38 عاما) منصب مدرب الرديف في شباب الأهلي، قبل تعيينه مدربا للفريق الأول في مارس الماضي بديلا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

من جانبه، يعد مهدي علي (55 عاما) أشهر مدرب إماراتي على الإطلاق، إذ قاد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012، والمنتخب الأول إلى لقب كأس الخليج 2013 والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، قبل أن يستقيل من منصبه في مارس 2017 بسبب الفشل في التأهل لنهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسبق أن قاد مهدي علي شباب الأهلي أيضا بصفة مؤقتة مرتين، الأولى من 20 نوفمبر 2009 حتى فبراير 2010، والثانية من 2 من يناير 2017 حتى يونيو 2018.

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