مارفيك: عدت لقيادة منتخب الإمارات إلى كأس العالم

يتطلع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة عقب الاتفاق على قيادة منتخب الإمارات بعد عام من إقالته.

وسيقود فان مارفيك (68 عاما) الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 التي تستكمل في مارس المقبل.

وقال فان مارفيك لصحيفة "ألجمين داجبلاد" اليومية الهولندية يوم الثلاثاء : حتى رحيلي العام الماضي كنت قادرا على العمل بشكل جيد في دبي وسط مرافق ممتازة ومجموعة شابة وطموحة من اللاعبين.

وأضاف: من المهم بالنسبة لي وجود هدف واذا كان هدفي المال لتوليت وظيفة أخرى لكن يبقى من الرائع المشاركة في كأس العالم وخضت هذه التجربة مع هولندا وأستراليا وأؤمن بأن الأمر ممكن أيضا مع الإمارات.

وقاد فان مارفيك هولندا للوصول لنهائي كأس العالم 2010 وساعد السعودية في التأهل للنهائيات في 2018 لكنه ترك منصبه بعد انتهاء عقده وقاد أستراليا في آخر نسخة في روسيا بعقد قصير الأجل.

وتولى فان مارفيك تدريب الإمارات لمدة 260 يوما قبل إقالته عقب كأس الخليج في ديسمبر الماضي. وخلال فترته الأولى مع الإمارات خسر في تصفيات كأس العالم من تايلاند وفيتنام.

وتابع: هذا المركز مضلل. نملك ست نقاط الآن لكننا لعبنا مباراة أقل من بقية المنتخبات واذا فزنا بها سنصعد للمركز الثاني. علاوة على ذلك سنلعب ثلاث من أربع مباريات على أرضنا. يتأهل المتصدر للدور التالي ويملك صاحب المركز الثاني فرصة عبر الملحق وأرى أن لدينا فرصة والا لرفضت العودة للمنصب.