إصابة موسيماني مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء، إصابة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر النادي بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني أكد فيه إصابة المدرب بالجائحة على أن يخضع للبروتوكول الطبي المعمول به في مصر.

وكشف النادي في بيانه أن المدرب خضع لمسحة طبية صباح الأربعاء في أحد مستشفيات القاهرة، وجاءت نتيجتها إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع موسيماني لإجراءات العزل الصحي، وسيتخلف عن قيادة النادي الأهلي لخوض مباراة أمام غزل المحلة يوم الجمعة ضمن المرحلة الثانية للدوري، بعدما فاز في مباراة المرحلة الأولى على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما سيغيب المدرب الجنوب إفريقي عن السفر مع الفريق إلى النيجر عقب اللقاء لخوض مواجهة سونيديب النيجيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في 23 من ديسمبر الحالي.

وكان موسيماني قد تولى مسؤولية تدريب الأهلي مطلع أكتوبر الماضي، بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر ليقود فريق القلعة الحمراء للفوز ببطولة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.