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"فيفا" يشكل لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد المصري

الاتحاد المصري لكرة القدم
مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم

"فيفا" يشكل لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد المصري

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القاهرة - د ب أ

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، وذلك بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وستتولى اللجنة الثلاثية مهمة إدارة الكرة المصرية حتى يوم 31 يناير المقبل، وتتكون اللجنة الثلاثية من أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

من جانبه وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجاهد يتطلع للفترة المقبلة ويرغب في استكمال المهام التي حددها (فيفا) لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

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