الأهلي المصري والمريخ يقتربان من مرحلة المجموعات

وضع الأهلي المصري والمريخ السوداني قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الأهلي (حامل اللقب) 1 - صفر على مضيفه سونيديب بطل النيجر، فيما فاز المريخ 3 - صفر على ضيفه إنييمبا النيجيري يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حساب غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانغ، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

كان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.

ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه، لبلوغ دور المجموعات.

وحقق المريخ السوداني فوزا ثمينا 3 /- صفر على إنييمبا، ليصبح على مشارف الصعود لدور المجموعات في المسابقة القارية.

وتقمص سيف تيري دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة الفريق السوداني في الدقائق السادسة و44 و90.

يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين أمام منافسه النيجيري في مباراة العودة من أجل حجز مقعد في دور المجموعات، فيما يتعين على إنييمبا، الفائز باللقب عامي 2003 و2004، الفوز بفارق أربعة أهداف، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

وحقق بلاتينيوم الزيمبابوي فوزا ثمينا 1 - صفر على ضيفه سيمبا التنزاني، فيما تعادل نكانا الزامبي 1 - 1 مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.