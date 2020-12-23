الزمالك: لم نطلب تأجيل مباراة الأهلي

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا لها يوم الاثنين القادم بالمرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال حسين السيد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك يوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة المصري كان صاحب قرار التأجيل، مشددا على أن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت.

وأضاف السيد أن الزمالك يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية، موضحا أن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك أن الفريق أغلق الملف القاري بعد التاهل الرسمي لدور الــ16 (مرحلة المجموعات) لدوري الأبطال الأفريقي، بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي من مواجهة الفريقين بدور الـ32 للبطولة.

وأضاف عبدالحليم علي أن الفريق يصب تركيزه حاليا على مواجهات بطولة الدوري المصري، موضحا أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا المستجد داخل الفريق في حالة مستقرة ولا يعانون من أي أعراض، ويحضعون حاليا للبروتوكول العلاجي المتبع، بالإضافة للعزل المنزلي للتعافي.

يذكر أن المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء أظهرت إصابة طارق حامد ومحمود علاء بالإضافة إلى عضو بالجهاز الإداري وآخر بالجهاز الطبي بفيروس كورونا.