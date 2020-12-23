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الزمالك يعلن إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

طارق حامد الزمالك
حامد في مباراة سابقة مع وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يعلن إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

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القاهرة - فرانس برس

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أعلن نادي الزمالك المصري وصيف دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إصابة لاعب الوسط طارق حامد والمدافع محمود علاء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخضع لاعبو الزمالك صباح الاثنين لمسحة طبية مقررة للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في معسكر مباراة جازيلي التشادي ضمن الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي ألغيت لانسحاب الأخير لعدم تمكنه من السفر إلى القاهرة جراء الجائحة.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية إيجابية علاء وحامد، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الخاصة بعزلهما، خصوصاً أن الفريق في راحة من التدريبات بناء على قرار المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء القمة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري المحلي أمام غريمه التقليدي الأهلي، الذي أسقطه في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للنادي الأهلي أن كان ضحية "كوفيد-19" بعدما أعلن مطلع الأسبوع الحالي إصابة الثلاثي عمرو السولية ومحمّد مجدي "أفشه" ورامي ربيعة، إضافة إلى مدرب الفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد.

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