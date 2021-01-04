محمد بن زايد يستقبل إنفانتينو

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يوم الاثنين، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الــ" فيفا".

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرياضية المعنية في الإمارات و"فيفا" بما يعزز رياضة كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها، إضافة إلى دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب، كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجياني إنفاتينو إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها استمرارية المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية خلال عام 2020 في ظل جائحة " كورونا ".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" : ثمن رئيس "فيفا" حرص الإمارات على مواصلة استضافتها أبرز الملتقيات والمنصات الرياضية العالمية التي تجمع نجوم الرياضات ومحبيها والمعنيين بها من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير الرياضة في جميع جوانبها من خلال الاستماع إلى التجارب المختلفة وطرح الحلول والأفكار الإبداعية وسبل تطبيقها والاستفادة منها.