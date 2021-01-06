أبطال إفريقيا: تأهل الترجي والمولودية والمريخ إلى "المجموعات"

تأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمثير 3 - 2 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي يوم الأربعاء في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب (بترو سبورت) في العاصمة المصرية القاهرة، الذي اتخذه الفريق الليبي ملعبا له، قد انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أسبوعين.

بادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه غيلان الشعلالي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لكن أهلي بنغازي أحرز هدف التعادل عبر سعيد النايلي في الدقيقة 62.

لم يهنأ أهلي بنغازي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد محمد علي بن رمضان التقدم للترجي من جديد في الدقيقة 64، غير أن الفريق الليبي أحرز هدف التعادل من جديد عن طريق عبدالله العرفي من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

تواصلت الإثارة في المباراة، عقب تسجيل الترجي الهدف الثالث عبر علاءالدين المرزوقي في الدقيقة 86، ليواصل الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) مشواره في البطولة التي توج بها أربع مرات، ويطيح بأهلي بنغازي من المسابقة، ليتحول للعب في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية).

وودع الصفاقسي المسابقة، رغم فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 1 - صفر اليوم.

وسجل هدف المباراة الوحيد فراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز مولودية الجزائر بهدفين نظيفين ليصعد الفريق الجزائري لدور الستة عشر (المجموعات) فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 - 1.

بلغ المريخ السوداني دور المجموعات أيضا، رغم خسارته 1 - 2 أمام مضيفه إنييمبا النيجيري.

واستفاد المريخ من فوزه الكبير 3 - 1 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه قبل أسبوعين، ليفوز 4 - 2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ويقصي مبكرا منافسه النيجيري، الذي توج باللقب عامي 2003 و2004.

وصعد تي بي مازيمبي من جمهوية الكونغو الديمقراطية لمرحلة المجموعات بفوزه 2 - 1 على ضيفه بونجويدي الجابوني، حيث سبق للفريق الكونغولي، الفائز باللقب خمس مرات، الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب على منافسه.

وحجز فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية مقعده هو الآخر في دور المجموعات، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على ضيفه يونج بوفالويس من إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، حيث سبق للفريقين أن تعادلا 2 - 2 في لقاء الذهاب.

ولحق سيمبا التنزاني بركب المتأهلين لدور المجموعات، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، معوضا خسارته صفر - 1 أمام منافسه في لقاء الذهاب.