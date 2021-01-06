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تعديلات بجدول الدوري المصري لكرة القدم بسبب مونديال اليد

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تعديلات بجدول الدوري المصري لكرة القدم بسبب مونديال اليد

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القاهرة - رويترز

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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعديلات بمواعيد بعض مباريات الدورى الممتاز لتعارضها مع منافسات كأس العالم لكرة اليد في مصر هذا الشهر.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان، أن اللجنة قدمت مواعيد مباريات الأهلي ضد الإنتاج الحربي والزمالك ضد المصري البورسعيدي وسموحة ضد البنك الأهلي إلى يوم 12 يناير بدلا من يومي 15 و16 بالشهر ذاته.

وسيلعب إنبي ضد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ضد المقاولون العرب يوم 15 يناير بدلا من يوم 16. وتقام مباراة مؤجلة بين الاتحاد السكندري وإنبي وأخرى بين الإسماعيلي والمقاولون يوم 18 يناير. وتستضيف مصر منافسات كأس العالم لكرة اليد بين يومي 13 و31 يناير.

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