النجم الساحلي يستغني عن مدربه البرازيلي فييرا

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين الاستغناء عن خدمات مدربه البرازيلي جورفان فييرا بعد بداية متواضعة للموسم الحالي.



وقال النادي في بيان بموقعه: تقرر فسخ عقد المدرب جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفانو بالتراضي بعد تقييم أداء الفريق ونتائجه.



وكان النجم الساحلي تعاقد مع فييرا "67 عاما" قبل شهرين لكن تراجع نتائج الفريق دفع إدارة النادي لإقالته.



وبعد بداية واعدة حقق خلالها انتصارين متتاليين انهار النجم الساحلي سريعا وتراجع مستواه ليفرط في نقاط مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.



وفاز مرة واحدة بينما مني بخسارتين وتعادل في واحدة في آخر أربع مواجهات.



وأوضح النجم الساحلي أن مساعد المدرب الثاني محمد علي نفخة سيتولى المسؤولية مؤقتا ضد الافريقي غدا الثلاثاء.



ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 10 نقاط ويتأخر بفارق ست نقاط عن الترجي المتصدر من ست مباريات لكل منهما.