الأهلي المصري يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الاثنين، أن الإدارة أرسلت خطابا إلى اتحاد كرة القدم المصري تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.

وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام تقنية الفيديو (فار)، مشيرا إلى أنه تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه: جاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب، كعادته، في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الــ"فار"، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الأهلي مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع، لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.