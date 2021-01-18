  • مباشر
اللغة

الأهلي المصري يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية

الأهلي المصري
مباراة ماضية للأهلي المصري

الأهلي المصري يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الاثنين، أن الإدارة أرسلت خطابا إلى اتحاد كرة القدم المصري تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.

وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام تقنية الفيديو (فار)، مشيرا إلى أنه تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه: جاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب، كعادته، في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الــ"فار"، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الأهلي مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع، لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف
يسعون بالأرض فساداً.. تصريح نائب عن فناني مصر يثير أزمة يسعون بالأرض فساداً.. تصريح نائب عن فناني مصر يثير أزمة

الأكثر قراءة

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
 بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان  بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان

قبل أن تذهب

هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟
هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟

اكتشف المزيد