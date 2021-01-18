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الاتحاد المصري يوقف الشناوي أربع مباريات

الشناوي
محمد الشناوي

الاتحاد المصري يوقف الشناوي أربع مباريات

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القاهرة - د ب أ

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لمدة أربع مباريات وتغريمه، وذلك على خلفية ما وصفه الاتحاد بسلوك غير رياضي في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من بطولة الدوري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن إدارة المسابقات قررت إيقاف الشناوي وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وأوضح الاتحاد أن سلوك الشناوي تجاه حكم المباراة لم يكن رياضيا، ولذلك فقد تقرر معاقبة الشناوي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك الذي يواجه الجونة غدا الثلاثاء.

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