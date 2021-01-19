الأهلي المصري يفقد وليد سليمان في مونديال الأندية

أعلن الأهلي بطل مصر وإفريقيا أن لاعبه المخضرم وليد سليمان أصيب بتمزق عضلي وسيغيب لأربعة أسابيع على الأقل ما يعني خروجه من تشكيلة الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم الشهر المقبل.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي يوم الثلاثاء : وليد سليمان لاعب وسط الفريق أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.



وأضاف : مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن أربعة أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة في كأس العالم للأندية.



وأصيب سليمان (36 عاما) في مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف مع البنك الأهلي في الدوري يوم الأحد وخرج قبل مرور نصف ساعة.



وحظي سليمان، الذي يجيد اللعب في أغلب مراكز الهجوم، بإشادة كبيرة من المدرب بيتسو موسيماني بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين متتاليتين شارك فيهما كبديل وقبل أن يلعب كأساسي أمام البنك الأهلي.