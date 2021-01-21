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تأجيل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني

الأهلي المصري
مباراة ماضية للأهلي المصري

تأجيل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني

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القاهرة - د ب أ

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي المصري مع نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى 16 فبراير.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي يوم الخميس: نظرا لمشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 1 فبراير إلى 10 من ذات الشهر في قطر، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراته الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال أمام المريخ السوداني.

وأضاف: كان من المقرر إقامة هذه المباراة مبدئيا في 12 أو 13 فبراير المقبل.

وأكد الاتحاد الإفريقي: ستقام المباراة يوم 16 فبراير المقبل، في الوقت والمكان اللذين سيتم تأكيدهما في الوقت المناسب.

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