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آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة "أوروبية" لأول مرة في تاريخ النادي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة "أوروبية" لأول مرة في تاريخ النادي

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العربية. نت

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أعلن نادي الهلال السوداني، يوم الخميس، تعاقده مع المهاجم السنغالي إبراهيما نداي، قادما من صفوف لوزيرين السويسري، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال النادي السوداني في حسابه الرسمي على "فيسبوك": حسم تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للهلال، صفقة انتقال اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، وذلك بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية، لتتحول وجهة اللاعب من أوروبا إلى السودان.

إبراهيما نداي انضم إلى الهلال السوداني
إبراهيما نداي انضم إلى الهلال السوداني

وبالعودة إلى تاريخ تسجيلات الهلال في الألفية الجديدة، فإنه ولأول مرة ينجح الفريق السوداني في التعاقد مع لاعب قادم من القارة العجوز بشكل مباشر إلى السودان، حيث لم يسبق وأن جاء لاعب إلى الهلال من الدوريات الأوروبية، وكانت أغلب تعاقداته مع لاعبين من إفريقيا والأندية العربية وأميركا اللاتينية.

كما أكمل الهلال تعاقده مع شركة "كابا" الإيطالية لتوريد الفريق الأول لكرة القدم بأطقم المباريات والتدريبات، وأوضح الفريق السوداني أن تركي آل الشيخ تكفل بقيمة التعاقد مع الشركة الإيطالية، وتعتبر المرة الأولى التي يوقع فيها الهلال مع علامة تجارية رياضية بطريقة مباشرة.

وأضاف الهلال في بيان صحافي: أبلغ آل الشيخ رئيس وأعضاء إدارة النادي بوصول وفد يتبع لشركة إسبانية متخصصة في إضاءة الملاعب الرياضية، وذلك للبدء في عملية مسح شامل لاستاد الهلال والبدء فورا في عملية تجديد الإضاءة، لتكون وفقا للمواصفات العالمية التي حددها الاتحاد الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف".

وكان الهلال السوداني قد منح الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك ألميريا الإسباني، في 27 ديسمبر الماضي.

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