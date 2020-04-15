دورتموند يعلن عن إصابة مدافعه زاغادو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعرض لاعب قلب الدفاع دان-أكسيل زاغادو لإصابة في الركبة خلال التدريبات وغيابه عن الفريق لفترة.

وأوضح النادي أن الفرنسي زاغادو (20 عاما) تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

وأشار إلى أن زاغادو :سيعمل بشكل مكثف مع مدربي التأهيل في النادي من أجل استعادة لياقته ومساعدة الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، إذا سمحت بذلك التطورات المتعلقة بوباء كورونا.

وتشهد ألمانيا تعليق منافسات الدوري منذ منتصف مارس بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في مختلف أنحاء العالم، لكن الأندية تأمل في استكمال منافسات الموسم اعتبارا من مايو حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير، لكن الأمر يعتمد على موافقة السلطات العامة ومسؤولو الصحة.

واستأنفت عدة فرق في ألمانيا التدريبات لكن تجريها على مجموعات صغيرة مع الحرص على التباعد الجسدي بين اللاعبين.