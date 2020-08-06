مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع مدافع بورنموث

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن إكمال تعاقده مع المدافع الهولندي ناثان أكي قادما من بورنموث، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (4ر52 مليون دولار).

ووصف المدافع الهولندي الدولي البالغ من العمر "25 عاما"، انتقاله إلى الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بالحلم، وذلك بعد أن وقع على عقد لمدة خمس سنوات.

وقال أكي: غوارديولا هو المدرب الذي يحظى بالإعجاب حول العالم، ما فعله للعبة يتحدث عن نفسه، النجاح الذي حققه لا يصدق، وأسلوبه في كرة القدم يروق لي حقا.

وأصبح أكي ثاني لاعب يضمه مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تعاقد النادي مع فيران توريس "20 عاما" من فالنسيا الإسباني، يوم الثلاثاء، مقابل 23 مليون يورو.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الخامس من أكتوبر المقبل، حيث تم مد فترة الانتقالات بسبب التوقف الطويل الناجم عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).