النصر يوقف التعامل مع العمري.. وغرم يرد:

وصلت العلاقة بين نادي النصر وغرم العمري، وكيل أعمال اللاعبين، إلى طريق مسدود، بعد الإشكاليات التي صاحبت تجديد خالد الغامدي، الظهير الدولي، والأحاديث الرائجة حول انتقاله للهلال، الغريم التقليدي، بدءاً من الموسم القادم.

وأصدرت إدارة النصر مساء اليوم بياناً تعلن فيه إيقاف التعامل مع العمري بعد انتهاء شهر العسل بين الغامدي وناديه، وقالت إدارة بطل الدوري السعودي: "نظراً لما آلت إليه الأمور من اضطراب في العلاقة بين الكابتن خالد الغامدي وجماهير نادي النصر بسبب علاقة اللاعب التعاقدية مع ناديه وخروجها عن المألوف نتيجة ضبابية التعامل من قبل وكيل اللاعب وخروجه المتكرر إعلامياً للحديث عن ذلك في وقت كان النادي يسعى لتهيئة لاعبيه لمراحل الحسم ما أثر سلباً على عطاء اللاعب وتركيزه".

ويرد العمري بتعليقه الأول حول هذا البيان، والذي خصّ به "العربية.نت" قائلاً: "لا أعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا البيان، لكني أتذكر أن النصراويين أشادوا بدوري عندما نقلت عوض خميس الى ناديهم رغم منافسة الأهلي، وأنا لم أفعل ذلك حباً بالنصر، بل لأن العرض المقدم من قبلهم كان أعلى".

وزاد: "عندما رحل عبدالعزيز العازمي للهلال قبل موسمين، هاجمني بعض النصراويين، لكن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي خرج وقال إن غرم من أنظف الناس وكل ما قيل عنه غير صحيح".

وبحسب البيان فإن إيقاف التعامل مع العمري يأتي درءاً لأي سيناريو مشابه قد يحدث مستقبلاً، ويقول البيان: "حرصاً منا على استقرار النادي ولاعبيه وجماهيره وأن نتلافي ما يمكن أن يؤثر سلباً على نادينا ونزولاً عند رغبة محبي النادي، فقد تقرر عدم التعامل مطلقاً مع وكيل الأعمال الأستاذ غرم العمري في قادم الأيام، وهذا لا يعني عدم كفاءته ولكن للحفاظ على استقرار الكيان".

وهنا يرد العمري على البيان قائلاً: "عندما انتقل يحيى الشهري للنصر أشاد جميع النصراويين بدوري، وقالوا عني كلاماً جيداً، ووصفوني بالنزيه، وهذا أمر أعتز به حتى اليوم".

ويضيف: "إدارة النصر هي من تأخر بحسم تجديد خالد الغامدي، والنصراويون أنفسهم من غضب عليّ، وأنا لا يمكن أن أبادلهم بالمثل، فتربطني علاقة صداقة معهم، وهذا قراراهم، أنا تهمني مصلحة موكلي.. وبالنهاية أنا وكيل أعمال لاعبين ولست وكيلاً للأندية".