ريجيكامب يلغي جدول الجابر ويطلب ودّيات جديدة

ألغى الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال السعودي الجدول الموضوع مسبقاً من سلفه سامي الجابر، وقرر إجراء تعديلات كبيرة عليه، حيث اختصر فترة الإعداد لشهر ونصف بدلاً من شهرين كما كان مقرراً.

وبحسب المصادر فإن الروماني المعين حديثاً، قال لإدارة النادي إنه يرغب في بقاء اللاعبين بإجازة أطول، وبعدها يتوجهون إلى المعسكر الذي أبقاه في النمسا، حيث اختاره سامي الجابر قبل إقالته من تدريب الفريق الشهر الماضي.

وبدأ المدرب الشاب في مخاطبة عدد من مسؤولي الأندية الأوروبية، من أجل إجراء لقاءات ودية جديدة، بدلاً من المباريات التي حددها الجابر، حيث يرغب لورينت بمواجهة فرق رومانية كبيرة، إلى جانب أندية أخرى من القارة العجوز.