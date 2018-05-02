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عبدالله الجوعي : فضلت 4 آلاف يورو في البرتغال على الملايين

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد عبدالله الجوعي لاعب مارتيميو البرتغالي ولاعب الباطن سابقا، أنه تلقى عرضين من البرتغال وبلجيكا، لكنه فضل الانتقال لمارتيميو لجدية العرض المقدم.

وقال لـ "في المرمى": ضحيت بالجانب المادي من أجل الحصول على فرصة الاحتراف، والتواجد في ناد كبير في البرتغال يفتح لي أبواب واسعة في أوروبا. مضيفا: قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضية دعمه لي، ووعدني بتقديم الدعم المالي، وذكر لي أنها فرصة كبيرة لتمثيل السعودية وطالبني بالاجتهاد.

وكان الجوعي وقع مع مارتيميو لمدة ثلاث سنوات قادما من الباطن، بعدما لعب سابقا في الهلال ، وكشف عن التحاقه بالنادي البرتغالي في يوليو المقبل.

وزاد: أخذت فكرة مسبقة عن النادي واستشرت مدرب الباطن السابق ماتشادو، وحمسني أكثر للتوقيع من أجل الحصول على الفرصة.

وتابع: كان لدي عرضان من الشباب والاتفاق وبمبالغ مالية أكبر، حيث يبلغ راتبي في البرتغال 4 آلاف يورو، بينما أقل عقد قدم لي في السعودية مليون و400 ألف ريال. وأردف: حلمي اللعب في أوروبا وفي دوري قوي مثل البرتغالي، ولا أخشى أن تفشل تجربتي ولا أضمن نسبة النجاح، وعلي الاجتهاد، وأطمح كذلك للعودة لتشكيلة المنتخب.

كلمات دالّة

#عبدالله الجوعي, #الباطن, #ماتشادو
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