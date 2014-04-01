إيتو يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان

قال تشيلسي اللندني إن مهاجمه الكاميروني صامويل إيتو سيغيب عن مباراة ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم تعافيه من إصابته بعضلات الفخذ الخلفية.

وغاب المخضرم الإفريقي عن مباراة فريقه الأخيرة التي خسرها بهدف نظيف أمام كريستال بالاس، ما دعا البرتغالي جوزيه مورينيو لاستدعاء الإسباني فرناندو توريس ليحل بديلاً عنه في قائمة الفريق التي غادرت الى باريس.

وسيبقى كل من محمد صلاح ونيمانيا ماتيش في لندن بجانب إيتو، بسبب عدم قدرتهما على المشاركة مع الفريق الأزرق في البطولة، بعد أن بدأها بفرق مختلفة، وكذلك أشلي كول الذي يعاني من إصابة بركبته.