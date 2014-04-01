غوارديولا: مانشستر "الأبطال" مختلف عن الدوري

قال بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، إن مانشستر يونايتد يعد منافساً خطيراً للغاية، على الرغم من معاناته على الصعيد المحلي، معتقداً أن الفريق الإنجليزي يركز جهوده على دوري أبطال أوروبا، وذلك عشية لقاء الفريقين في ذهاب دور الثمانية.

وعلى الرغم من حسم بايرن للقب الدوري الألماني في زمن قياسي، فإن يونايتد يحتل المركز السابع في الدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن خاض أسوأ موسم له على مدار 24 عاماً عقب تعيين مويز بديلاً للمدرب المعتزل أليكس فيرغسون.

وقال غوارديولا الذي يخوض أول موسم له مع النادي أيضاً خلال مؤتمر صحافي في مانشستر اليوم الاثنين: "مانشستر يونايتد واحد من أفضل الفرق في العالم. لا يهم ما هو وضعه الآن".

وأضاف "يمتلك يونايتد لاعبين جيدين. قد تشهد المباراتان المقبلتان أفضل عروض للفريق هذا الموسم. يمكن لمانشستر ان يتغلب علينا".

وبدا غوارديولا خجولاً عند سؤاله عما اذا كان قد تم مفاتحته ليحل بديلاً لفيرغسون صاحب النجاحات الكبيرة.

وتولى غوارديولا تدريب بايرن بعد أن أمضى عاماً من الراحة عقب مغادرته برشلونة بعد حصده لعدد كبير من الالقاب مع الفريق الكاتالوني. وقال: "ربما لم أفهم إذا ما كنت قد تلقيت عرضاً أم لا"، وذلك في إشارة الى اللكنة الاسكتلندية الثقيلة لفيرغسون وسرعته في الحديث.

إلا أن غوارديولا أبدى تعاطفه رغم ذلك مع مويز مدرب ايفرتون السابق الذي كان هدفاً لاحتجاجات من قبل بعض الجماهير المندهشة من تراجع يونايتد هذا الموسم رغم فوزه بالدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأضاف غوارديولا: "يمكن أن أكون في هذا الوضع ذات يوم. كرة القدم تشهد تقلبات سريعة هذه الأيام".

وأطاح بايرن حامل اللقب بسهولة بأرسنال من دور الستة عشر بعد أن فاز بهدفين نظيفين في إنجلترا إلا أن غوارديولا يتوقع مواجهة صعبة في اولد ترافورد محتفظاً بسرية أوراقه فيما يخص تشكيلة الفريق.

وسيبتعد تياغو الكانتارا بسبب الاصابة في حين لا يبدو من المؤكد مشاركة لاعب الوسط توني كروس أساسياً على الرغم من العرض الرائع الذي قدمه أمام أرسنال.

وكانت تقارير وسائل إعلام محلية قد اشارت الى ان كروس بات هدفا ليونايتد في ظل جدل كبير حول عقده مع بايرن.

وأضاف غوارديولا: "لعب توني كروس بشكل جيد للغاية امام ارسنال إلا أن هذه مباراة أخرى ويمكن ان يحدث اي شيء".

وقال مانويل نوير حارس بايرن إن الاداء الذي قدمه مانشستر في دور الستة عشر يعد برهاناً على ان بطل الدوري الانجليزي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا.

وخسر يونايتد 2-0 ذهابا امام اولمبياكوس اليوناني قبل ان يفوز ايابا على ارضه 3-0 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين بفضل ثلاثية روبن فان بيرسي الذي سيغيب عن مباراتي بايرن بسبب اصابة في الركبة.

وقال حارس ألمانيا الاول: "اسم مانشستر يونايتد بمفرده يستحق الكثير من الاحترام. قاتل الفريق بشكل جيد امام اولمبياكوس." وأضاف "ندرك جيداً مدى قدرة يونايتد على الحفاظ على تركيزه".