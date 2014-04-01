"تونسية" تخطف قلب آلبا

تسللت مجلة "كوري" الإسبانية المتخصصة في نشر القصص المثيرة التي تتعلق بالحياة العاطفية للنجوم إلى الحياة الخاصة لنجم برشلونة الإسباني جوردي آلبا، كاشفةً علاقة عاطفية بينه وبين فتاة من أصول تونسية، وإنهما باتا قريبين من الارتباط رسمياً.

وقالت المجلة إنه حال ما اتضحت جدية العلاقة، فإن صاحب الـ 25 سنة سيكون ثاني لاعب من كتيبة "البلاوغرانا" يرتبط بسيدة عربية الأصل، وذلك باحتساب متوسط الميدان سيسك فابريغاس المرتبط منذ أكثر من ثلاث سنوات باللبنانية دانييلا سمعان.

ومن خلال البحث السريع الذي أجرته المجلة حول هبة عبر الشبكة العنكبوتية، اتضح بأنها ممثلة شهيرة في إسبانيا تبلغ من العمر 27 سنة ولاقت إشادات كبيرة مؤخرا من خلال أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل تقدمه شبكة إسبانية خاصة واتضح من خلال صفحتها في "ويكيبيديا" أن "هبة" من أصول تونسية من جهة والدها حيث ولدت في مدريد يوم 30 أكتوبر 1986.

ولم يكذّب آلبا الأخبار المنشورة في المجلة رغم أن كوري استخدمت هذه القصة لزيادة مبيعاتها في السوق كما أن هبة فضلت الصمت هي أيضا، مما يعني أن الأخبار المنشورة سليمة وليست مفبركة.

