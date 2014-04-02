الفيفا يحرم برشلونة من التعاقدات الموسم المقبل

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حرمان نادي برشلونة الإسباني من ضم أي لاعبين جدد إلى صفوفه خلال فترتي انتقالات الموسم المقبل 2014-2015، وذلك بسبب انتهاكات تتعلق بصفقات ضم لاعبين ناشئين خلافا للوائح الانتقالات المعروفة.

وأدلى الفيفا ببيان قال فيه: "ثبت أن برشلونة خالف اللوائح المتعلقة بعشرة لاعبين قصّر، كما أنه ارتكب عدة مخالفات أخرى مماثلة تتعلق بلاعبين

آخرين".

وسيدفع برشلونة غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار أميركي بجانب منعه من إبرام صفقات في الفترتين الصيفية والشتوية. فيما سيعاقب اتحاد الكرة الإسباني بنفس المبلغ بعد ثبوت مخالفته اللوائح كذلك.