فيا يغادر بطل إسبانيا متجهاً إلى نيويورك

أعلن ديفيد فيا مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، يوم الأحد، رحيله إلى فريق نيويورك سيتي الذي يلعب ضمن الدوري الأميركي، فيما أكد اللاعب الإسباني أن العرض مغر للغاية.

وشوهد فيا (32 عاما) في مستشفى بمانشستر يوم السبت، قيل إنه كان يخضع لفحص طبي فيه قبل انتقاله إلى النادي الأميركي المملوك للإماراتي منصور بن زايد، صاحب نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال فيا في رسالة عبر موقع أتليتكو الإلكتروني: "إنه مشروع لا يقاوم بالنسبة لي ولأسرتي، جيد جدا، يتعلق بكرة القدم ويجب علي قبوله". وأضاف: "سأظل مشجعا لأتليتكو طيلة حياتي بسبب ما قدمه لي هذا العام".

ووجه فيا رسالة شكر لجميع عاملي أتليتكو الذين حاولوا إبقاء اللاعب بالعاصمة الإسبانية مدريد، ووجه اللاعب التحية إلى مدربه دييجو سيميوني وزملائه. وانتقل المهاجم إلى أتليتكو قادماً من برشلونة قبل بداية الموسم المنصرم، وقاد الهجوم بجانب دييجو كوستا، وساعده على إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 1996.

وكان أتليتكو على بعد 90 ثانية من الفوز بدوري أبطال أوروبا قبل أن ينتفض ريال مدريد ويفوز 4-1 بعد وقت إضافي في النهائي الأسبوع الماضي بمدينة لشبونة البرتغالية.