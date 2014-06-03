أزبيليكويتا: هزيمة البرازيل ستفيدنا لاحقاً

يؤكد الإسباني الدولي سيزار أزبيليكويتا، أن الهزيمة التي مني بها منتخب بلاده أمام البرازيل في نهائي بطولة كأس القارات العام الماضي، ستفيده في بطولة كأس العالم التي ستنطلق بعد أقل من 10 أيام.

ويقول أزبيليكويتا: "اكتسبنا الخبرة من مشساركتنا ببطولة القارات العام الماضي، نحن الأبطال، ونولي هذه البطولة أولوية قصوى". وتابع تصريحه لموقع تشلسي على الإنترنت: "سيتعين علينا التكيف مع الأوضاع بسرعة، وبشكل عام نحن نعرف ما سيتعين علينا فعله".

وأشار مدافع تشلسي اللندني إلى أن الكثيرين لم يتوقعوا الهزيمة التي تعرضت لها إسبانيا أمام سويسرا في النسخة الماضية، ويقول: "هذا يدل على أن كل مباراة بكأس العالم بغاية الأهمية، وهذا ماسيتعين علينا الالتفات له عندما نلاقي هولندا".

وبدأت إسبانيا مسيرتها المجيدة في صيف العام 2008، عندما حققت لقب كأس أمم أوروبا، وبعد ذلك بعامين أضافت إليه كأس العالم، وفي عام 2012 فازت بلقب أمم أوروبا من جديد، لكن تلك المسيرة توقفت بنهائي كأس بطولة القارات عندما تلقت هزيمة قاسية أمام البرازيل بثلاثة أهداف نظيفة.