بلاتيني: شائعات "قطر 2022" تهدف لتشويه صورتي

ندد الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم الثلاثاء بـ"شائعات لا اساس لها هادفة الى تشويه" صورته بعدما ذكرت صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية ان القطري محمد بن همام حاول التأثير عليه للتصويت الى ملف قطر لاستضافة مونديال 2022.



وجاء في بيان النجم الفرنسي السابق: "لا استغرب من بث شائعات لا اساس لها تهدف الى تشويه صورتي في لحظة مهمة لمستقبل كرة القدم. لم يعد يفاجئني شيء!".



واشار بلاتيني (58 عاما) باللحظة المهمة الى كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر بين 10 و11 يونيو الحالي في ساو باولو، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية لفيفا في يونيو 2015. ولم يخف السويسري جوزيف بلاتر (78 عاما) رئيس الاتحاد الدولي الحالي نيته بالترشح لولاية جديدة على رأس المنظمة الدولية، فيما كشف بلاتيني انه سينتظر نهاية الصيف ليعبر عن رغبته بالترشح من عدمها.



وتابع: "اجد انه من المدهش ان محادثة مع زميل في اللجنة التنفيذية لفيفا في تلك الحقبة (اوقف بن همام مدى الحياة) قد تتحول الى مؤامرة. بالطبع التقيت بالسيد بن همام لعدة مرات في عام 2010، بما اننا كنا سويا في اللجنة التنفيذية في فيفا منذ عام 2002".



واضاف: "في تلك المحادثات مع السيد بن همام، كان موضوع النقاش الترشح الى رئاسة فيفا. سعى السيد بن همام في الواقع الى اقناعي بالترشح الى رئاسة الاتحاد الدولي في 2011".



ولم يخف بلاتيني انه صوت لقطر في ملف مونديال 2022 بغية انفتاح كرة القدم امام دول جديدة.



وختم بلاتيني: "اريد التذكير اني العضو الوحيد في اللجنة التنفيذية الذي كشف عن تصويته، وهذا دليل على شفافيتي التامة، ولا احد يملي علي ما يجب القيام به".



وتقدم بن همام بترشيحه قبل ان يسحبه بعد اتهامه بشراء اصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف في مايو 2011 في ترينيداد وتوباغو من خلال غلافات مالية بقيمة 40 الف دولار (29 الف يورو وقتها). وتم ايقاف بن همام بعدها مدى الحياة بسبب الرشوة.



وظهر اسم بن همام مجددا مؤخرا عندما اعلنت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية انه دفع 5 ملايين دولار كي يصوت مسؤولو كرة القدم العالمية على الملف القطري لمونديال 2022.





