فالكاو ينثر الحزن في أرجاء كولومبيا

لم يكن يوم الأحد الماضي عادياً بالنسبة الى الكولومبيين، إذ خلدوا الى أسرّتهم وهم يحلمون بإمكانية تكرار إنجاز 1990 حين تخطوا الدور الاول للمرة الاولى والاخيرة من أصل أربع مشاركات سابقة في كأس العالم لكرة القدم، لكنهم استفاقوا على "فاجعة" وطنية بعدما أعلن مدرب المنتخب الوطني أن نجمهم الكبير رادامل فالكاو لن يسافر الى البرازيل.

اعتقد الكولومبيون أن "النمر" سيقودهم في مونديال البرازيل بعدما قام بجهود مضاعفة من أجل التعافي من إصابة تعرض لها في ركبته مع فريقه موناكو الفرنسي في يناير الماضي في مسابقة الكأس المحلية ضد فريق من الهواة.

وقد تعززت آمالهم بمشاركة فالكاو بعدما استدعاه المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان الى التشكيلة الأولية استعداداً لنهائيات البرازيل 2014، لكن "المأساة" وقعت الاحد عندما استبعد مهاجم بورتو وأتلتيكو مدريد الاسباني السابق عن التشكيلة النهائية.

واتخذ قرار استبعاد فالكاو بعد أن تشاور بيكرمان مع الجهاز الطبي الذي ارتأى ان مهاجم موناكو لن يكون لائقاً لدرجة المنافسة في كأس العالم.

"انه يوم حزين، بكل حزن، أزف لكم نبأ غياب رادامل فالكاو ولويس بيريا عن نهائيات كأس العالم لأنهما لم يتعافيا من الاصابة"، هذا ما قاله بيكرمان الذي كان متأثراً دون أدنى شك بغياب فالكاو أكثر من افتقاد لبيريا.

ولم يكد بيكرمان ينهي إعلان تشكيلته النهائية حتى لجأ الكولومبيون الى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن حزنهم.

واضطر الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إلى أن يتدخل بنفسه من أجل رفع معنويات أبناء بلاده من خلال حسابه على موقع "تويتر" حيث قال: "البلاد تأسف على غياب النمر فالكاو.. رغم ذلك، نحن نعلم أن منتخبنا سيلعب دوراً كبيراً".

أما بيكرمان فطالب الجميع بأن يثقوا بمجموعة اللاعبين الموجودين في التشكيلة، متحدثاً عن "طموح كبير"، خصوصاً في ظل تواجد منتخب في مجموعة تضم اليونان وساحل العاج واليابان.

وبدوره، قال فالكاو "إنها لحظة صعبة، لكني سأساند المنتخب بكل قوتي. المهاجمون الذين تم اختيارهم لقيادة الفريق أثبتوا جدارتهم ويستحقون التواجد في صفوف المنتخب".

لكن محاولات الرئيس والمدرب والنجم لم تتمكن من رفع معنويات الكولومبيين خصوصاً في ظل الأجواء الكئيبة التي "عممتها" الصحف المحلية وبينها "ال تييمبو" التي تصدر فيها خبر غياب فالكاو العناوين على حساب تنحي ملك إسبانيا، كاتبة "الغياب الكبير".

أما "ال اسبكتادور"، فكتبت "النمر الحزين"، فيما لم تتردد "ال بايس" في الحديث عن "الوقت الأكثر حزناً في تاريخ كولومبيا".

وتسبب خبر غياب فالكاو عن النهائيات والتي ساهم بشكل كبير في بلوغ بلاده العرس الكروي العالمي للمرة الأولى منذ 1998، باستفاقة مشاعر الضغينة والكراهية ضد سونر ارتيك، لاعب فريق الهواة شاسولاي الذي تسبب بإصابة النجم الكولومبي خلال المباراة بين الفريقين في كأس فرنسا.

وأصبح سونر ايتيك الاسم الأكثر تداولاً في محركات البحث على الانترنت في كولومبيا، وذلك بعد أشهر عدة على اضطرار هذا المدافع إلى إغلاق حسابه في موقع "فيسبوك" بسبب تهديده بالقتل.

وكتب مستخدمو الإنترنت في كولومبيا عبارات مثل "نعم، الآن يجب قتل سونر ارتيك" او "سونر ارتيك ابن... أريد أن أقتل عائلته بأكملها".

ولطالما ارتبط العنف بكرة القدم في كولومبيا، والعالم مازال يتذكر ما حصل مع المدافع الدولي اندريس ايسكوبار الذي قتل في مرآب ملهى ليلي بعد شهر على الهدف الذي سجله عن طريق الخطأ في مرمى كولومبيا في مونديال 1994.