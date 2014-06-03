نجم إنجليزي يظهر عارياً في مقطع فيديو

قبل أيام معدودة من مشاركته الأولى بكأس العالم، نشرت صحيفة "صن" البريطانية، فيديو سابقاً لآدم لالانا، نجم ساوثهامبتون الصاعد، والذي اختاره روي هدسون لمرافقته إلى البرازيل، وهو يستعرض مهاراته بكرة القدم عارياً تماماً.

وظهر الجناح الإنجليزي وهو يلعب بكرة القدم في حديقة خلفية، في فيديو موجّه لأحد أصدقائه الذي يستعد للزواج، بحسب ما قالته الصحيفة.

وظهر لالانا بشكل رائع هذا الموسم، ليتم اختياره من قبل روي هدسون ليخوض مباراته الأولى بقميص الأسود الثلاثة، قبل أن يتقدم بطلب رسمي لإدارة ساوثهابتون طالباً منها الرحيل عن صفوف الفريق، والموافقة على العرض المقدم من ليفربول.

وبدأ لاعب الوسط الشاب (25 عاماً) مشواره مع ساوثهامبتون في 2006، وتدرج في المنتخبات السنيّة الإنجليزية، وصولاً إلى المنتخب الأول الذي خاض بقميصه حتى الآن 4 مباريات دولية.