"الخليجيون" ملاك محتملون لـ"أستون فيلا"

دخل راندي لارنر، مالك أستون فيلا الإنجليزي، في مفاوضات مع جهة خليجية لبيع النادي لقاء 150 مليون جنيه إسترليني، عقب فشل مفاوضاته مع مستثمر أميركي في وقت سابق.

ونشرت تقارير صحافية إنجليزية، أن لارنر، الأميركي الجنسية، يفكر جدياً ببيع النادي قبل بداية الموسم، عقب إتمامه لـ8 أعوام، كمالك للنادي الواقع في مدينة بيرمنغهام، والذي اشتراه بـ62 مليون جنيه إسترليني.

ويعرف لارنر بأنه وريث والده الثري الذي توفي قبل 12 عاماً، وورث منه مجموعة من النشاطات التجارية ونادي كليفلاند براونز لكرة القدم الأميركية، قبل أن يبيعه في 2012.

وتأسس النادي الإنجليزي قبل 140 عاماً، وحقق مجموعة من البطولات المحلية والأوروبية، كان آخرها بطولة رابطة الأندية في العام 1996.