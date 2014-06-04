دييجو كوستا إلى تشيلسي مقابل 36 مليون يورو

خضع دييجو كوستا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لفحوصات طبية، تمهيداً لانتقاله إلى فريق تشيلسي الإنجليزي فيما تقدر الصفقة بـ36 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن توقيع الإسباني كوستا (26 عاماً) سيتم في الأيام المقبلة ويحاول مسؤولو الفريق اللندني كسب توقيع اللاعب رسمياً لتدعيم صفوف الفريق الذي عانى من فقدان المهاجمين توريس وإيتو وديما با للمستوى المطلوب.

وساهم كوستا برازيلي الأصل في إحراز أتلتيكو لقب الدوري للمرة الأولى خلال 25 عاماً، وجعل الهنود الحمر ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من الريال 4-1.

وبدأ كوستا مشواره في البرتغال، حيث دافع عن فريق براغا قبل الانتقال إلى صفوف سلتا فيجو وبلد الوليد الإسبانيين فيما انضم لاحقاً إلى أتلتيكو عام 2010.