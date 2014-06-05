بيكيه يفضح السرّ: فابريغاس يغادر برشلونة

نشرت الكاميرات التلفزيونية، حديث جيرار بيكيه مدافع إسبانيا ومدربه ديل بوسكي حول مستقبل لاعب الوسط فابريغاس مع فريق برشلونة الموسم المقبل وذلك خلال حفل ترويجي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وهمس بيكيه في أذن ديل بوسكي قائلاً: "لقد أخبرني فابريغاس أن الصفقة انتهت وسيرحل بالفعل مقابل 33 مليون يورو، سيغادر برشلونة بالفعل". وانتشرت الأحاديث أن تشيلسي واليونايتد الإنكليزيين على رأس الطامعين بخدمات سيسك فابريغاس البالغ 27 عاماً.

وعاد فابريغاس إلى برشلونة التي احتضنته منذ بداية مسيرته الكروية، بيد أن المدرب غوارديولا غادر الفريق دون تحقيق فابريغاس طموحاته التي دفعته إلى الانتقال من فريق آرسنال الذي دافع عنه لمدة ثمان مواسم.

ويسعى برشلونة لإعادة بناء الفريق مع المدرب الجديد إنريكي الذي تخلص من بعض اللاعبين على غرار بيدرو وسانشيز وأفيلاي وبينتو وفابريغاس.



