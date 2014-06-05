ليفربول يضم الألماني إيمري مقابل 12 مليون يورو

أعلنت إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني، انتقال لاعب الوسط إيمري كان، إلى فريق ليفربول الإنكليزي، وأنها دفعت يوم الخميس الشرط الجزائي البالغ 12 مليون يورو.

واضطر مسؤولو الفريق الإنكليزي إلى استغلال ثغرة العقد الذي يربط إيمري وليفركوزن، بعد طلب رودرجز مدرب ليفربول خدمات البالغ 20 عاماً، فيما قال مايكل شاده رئيس ليفركوزن في بيان رسمي: "كنا نحب أن يبقى معنا، نتمنى له المزيد من النجاح".

وانضم إيمري كان إلى ليفركوزن قادماً من بايرن ميونيخ في شهر أغسطس عام 2013 مقابل خمسة ملايين يورو، فيما لعب الموسم الفائت 39 مباراة مسجلاً خلالها أربعة أهداف فقط ويعتبر من اللاعبين الصاعدين على الملاعب الألمانية.