مورينو: فابريغاس لن ينتقل لتشيلسي قبل المونديال

اكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي اللندني انه ينظر في احتمال ضم لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني سيسك فابريغاس، الذي بات أحد العناصر الغير مرغوب بوجودها في صفوف الفريق الكاتالوني، تحت ادارة لويس انريكي، المدرب المعين حديثاً.



وأعرب مورينيو عن اعتقاده بأن اللاعب الاسباني: "يرغب في مغادرة برشلونة ومتحمس لفكرة الانتقال الى انكلترا"، مشيراً الى أنه مهتم كثيراً بمتابعة تطور وضع صانع الألعاب الاسباني مع فريقه، فيما يعتقد الـ"سبيشل ون" أن عملية الانتقال لن تكون بين يوم وليلة،







وكانت بدايات فابريغاس أحد عناصر المنتخب الفائز بكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، في كاتالونيا، وعاد الى برشلونة في العام 2011 بعد 8 اعوام امضاها في صفوف ارسنال الانكليزي.



وفي سجل لاعب الوسط المهاجم 88 مشاركة دولية و13 هدفا مع منتخب بلاده الذي سيشارك معه في المونديال القادم.



