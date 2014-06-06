ألفيش: رونالدو "الأفضل" .. وأنا شخص "طبيعي" جداً

يعترف داني ألفيش، ظهير برشلونة ومنتخب البرازيل بأن المجهودات التي قدمها كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، جعلته يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب بالعالم.

ويقول ألفيش الذي حل ضيفاً في مقابلة خاصة مع الزميلة ليليان تنوري، وعرضتها قناة العربية، عن حصول كريستيانو على أفضلية لاعبي العالم: "كل إنجاز محقق لا يأتي من فراغ، بل عن استحقاق وجدارة، وهو استحق ذلك فعلا، إنه أمر واضح فقد قدم الكثير لفريقه الموسم الماضي، وبالطبع عندما تم التصويت أخذت كل الأمور بعين الاعتبار".

وأشار داني، إلى أن رونالدو هو أصعب خصم واجهه على أرضية الملعب، ويضيف له: "فرانك ريبيري.. وبالفعل هذان هما من خطر ببالي، رأيت كيف يلعبان في الملعب، وما الخطر الذي يشكلانه على أي خصم أمامهم، إنهما يتطلبان مني جهدا وتركيزا كبيرين".

ويتحدث ألفيش للزميلة تنوري، عن أضواء الشهرة التي تحيط به، ويقول: "أنا شخص طبيعي وأعيش حياة طبيعية، وإذا كان الآخرون يرون غير ذلك فهذا سبب مشكلتي، أما عندما يوقفني الناس لأخذ صورة معي أو توقيع مني، فهذا شرف لي، وتكريم من المحبين، في بعض المرات تواجهنا أمور صعبة وغريبة من الجماهير ولكن علينا أن نستوعب الكثير من الجميع سواء من جماهيرنا أو من جماهير الخصم، وأعتقد أن هذا الحب ناجم عن كوني أمثل شيئا يعشقونه، وهو رياضة كرة القدم، لذا فهذه نعمة وليس نقمة".





