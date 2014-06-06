رونالدو: أحلم بالمزيد من النجاحات مع الريال

حلّ كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، ضيفاً خاصاً على شاشة قناة العربية، صباح السبت فيما أكد اللاعب للزميلة ليليان تنوري أنه يطمع في تحقيق المزيد من الأهداف والألقاب، بينما أشاد بعدم ترشيح منتخب بلاده كمرشح لبطل كأس العالم 2014 بسبب الضغوطات.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية، إن أحلامه تتسع للمزيد من الأهداف والتمريرات وكذلك التتويج بالألقاب بالرغم من صعوبتها، ولكنه يجاهد من أجل تحقيق ذلك، فيما يعتبر لقب أبطال أوروبا الأثمن، وقال: "في قارة أوروبا كل ما يتمناه لاعب كرة القدم الفوز بدوري أبطال أوروبا، عالمياً كأس العالم وهذا حلم كبير".

وحول المنافسة مع الجار العنيد أتليتكو مدريد، قال رونالدو: "كان موسماً صعباً، أتليتكو جعل المنافسة أكثر حماسة، وكلنا رأينا إنجازاته ولديه مدرب فذ يقرأ الخصوم جيداً، ويعرف طريقة موازنة اللعب، صحيح قدمنا أداء جيداً في موسم طويل ولكن المنافس الدائم هو برشلونة".

وعرّج لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق على زميله الويلزي جاريث بيل قائلاً: "بيل تعرض لإصابة بداية الموسم، وعانى كثيراً حتى يستعيد لياقته البدنية وأصبح في لحظات جيدة، في النهاية أداءه رائع ويثبت نفسه بشكل مميز".

وتهرب رونالدو من الإجابة على رحيله من القلعة البيضاء حالما يأتيه عرض مغر من ناد آخر: "لا أقول لا نهائياً، وقعت مؤخراً عقداً جديداً مع ريال مدريد، لا أحد يدري عن المستقبل، أخوض في الريال أجمل أيام حياتي المهنية والشخصية ونقدم أداء رائعاً".

وتكلم كريستيانو عن منافسات كأس العالم المقبلة في البرازيل: "المنافسات بكأس العالم صعبة، وكل الفرق تريد الفوز ولا نستطيع الاستهانة بأحد، الضعيف لا يجد له مكانا أساسا بكأس العالم، نحن لسنا مرشحين للفوز بالكأس، وهو أمر جيد يخفف من وطأة الضغوط علينا كلاعبين ولكن هدفنا الأول تخطي المجموعات، علينا أن نكون واقعيين، لدينا مباريات كبيرة ضد ألمانيا وغانا وأمريكا، نحن نرى نوعية اللاعبين، هناك دائماً مفاجآت".