أغلى 10 لاعبين غائبين عن مونديال البرازيل

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق مونديال البرازيل، نخبة من أشهر وأغلى نجوم العالم لن يتواجدوا في المحفل العالمي بسبب آراء المدربين الفنية أو بعد تعرضهم إلى إصابات، وجمعت "العربية" أشهر عشرة أسماء ثمينة في ميزان كرة القدم لن تشارك بكأس العالم 2014 فيما يقدر ثمن أولئك بـ315 مليون يورو.

وضمت القائمة، الإسباني خيسيوس نافاس، لاعب مانشستر سيتي الذي انتقل إلى بطل الدوري الإنكليزي بـ20 مليون يورو. ويأت بعده ألفارو نيجريدو المنتقل إلى مان سيتي بـ25 مليون يورو.

ويعتبر سمير نصري، أحد المتضررين من مدرب فرنسا ديديه ديشامب، إذ انتقل نصري من آرسنال إلى السيتي بـ27 مليون يورو، وبسبب افتعاله المشاكل وعدم تقديمه الأداء المطلوب بات على لائحة المبعدين.

وحتى الإسباني روبيرتو سولدادو، وزميله الأرجنتيني سولدادو، تم شراؤهما من قبل توتنهام هوتسبير الإنكليزي مقابل 30 مليون يورو لكل منهما، وفي الأخير وجدا نفسيهما يغردان خارج سرب الطيور المسافر إلى البرازيل.

اعتقد صانع الألعاب إيسكو أن انتقاله من ملقة إلى ريال مدريد بـ30 مليون يورو، ربما سيجعله نجماً متألقاً في سماء المونديال، إلا أنه استبعد عن قائمة بطلة العالم وكذلك الحال بالنسبة إلى آسيير إياراماندي الذي انتقل إلى الريال بـ39 مليون يورو.

الإصابة التي عانى منها البرازيلي ماركوينهوس مع باريس سان جرمان، اضطرت مدرب البرازيل سكولاري، إلى إبعاد اللاعب الذي كلّف الخزائن الفرنسية 30 مليون و400 ألف يورو فيما تفاجئ لوكاس مورا (40 مليون يورو) من غياب اسمه بقائمة منتخب السامبا وكذلك الحال للصحافة البرازيلية.

المفاجأة الكبرى تمثلت في غياب خافيير باستوري لاعب باريس سان جرمان عن قائمة المنتخب الأرجنتيني، وتبلغ تكلفة اللاعب أكثر من 42 مليون يورو، وربما تعود أسباب عدم تواجده في المحفل العالمي؛ بسبب قلة مشاركته مع بطل الدوري الفرنسي.





