الألمان يسافرون إلى البرازيل بدون المصاب رويس

تلقى منتخب ألمانيا لكرة القدم ضربة قوية بعد تعرّض نجمه ماركو رويس لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر أثناء مباراة الماكينات الألمانية ضد أرمينيا يوم الجمعة فيما انتهت المباراة للألمان 6-1.

وذكر الاتحاد الألماني على موقعه الرسمي أن رويس سيغيب عن النهائيات في كأس العالم بالبرازيل، حيث يحتاج رويس إلى المزيد من الراحة والفحوصات الطبية، فيما سيحل بديلاً عنه مصطفى شكودريان لاعب سمبدوريا الإيطالي.

وقال يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني: "هذا نبأ مؤسف للاعب ولنا، قدم رويس مستويات لافتة في التمارين ولعب جيداً خلال مباراتي الكاميرون وأرمينيا". وبرر لوف استدعاء لاعب الوسط المدافع بدلاً من رويس: "لدينا بودولسكي واندري شورلي وماريو جوتسه وتوماس مولر ومسعود أوزيل، قررنا جلب لاعب دفاعي يتمتع بلياقة جيدة".

وسجّل رويس (25 عاماً) سبعة أهداف في 21 مباراة، فيما يغادر زملاؤه إلى البرازيل مساء السبت إلى معسكر بورتو سيغورو البرازيلي، حيث سيلعبون النهائيات ضمن المجموعة السابعة مع البرتغال وغانا والولايات المتحدة.