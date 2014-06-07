تشافي: أفتقد كأساً واحدة.. ومستوى ميسي يتراجع

حلّ تشافي هيرنانديز، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا، ضيفاً خاصاً في الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على شاشة "العربية"، مع الزميلة ليليان تنوري، في سلسلة مقابلات خاصة بدأت القناة بعرضها منذ يوم الأحد الماضي.

وقال قائد برشلونة لـ"قناة العربية" في حديث خاص: "لي الشرف أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم، وذلك بالإضافة إلى تحقيق البطولات، كوني لعبت لنادي برشلونة لعدة سنوات، لأنني عايشت جيلاً جديداً".

وأضاف: "في برشلونة وكذلك في المنتخب الإسباني استطعنا تحقيق كل الألقاب، لكنني لا زلت أملك الحماس للتتويج في البرازيل.. وعلى الصعيد الشخصي أنا سعيد جدا بمشواري الكروي، لا زالت هناك سنوات قادمة مع برشلونة ومونديال ممتع، ولدي الرغبة في الاستمرار في تحقيق البطولات".

ويفتقد تشافي كأسا وحيدة في تاريخه المليء بالإنجازات: "هناك كأس القارات التي لم نتوفق بالحصول عليها في مناسبتين، آخر مرة تفوق علينا البرازيليون بجدارة، غير ذلك لا زلت أملك رغبة قوية في متابعة تحقيق إنجازات وبطولات سواء مع النادي أو المنتخب، لهذا يجب علي أن أكون متيقظا بشكل دائم، وإلا فستظهر الانتقادات، ولا أحد منا يحتاج ذلك".

ووصف المهندس الإسباني فريق أتليتكو مدريد بالخصم العنيد، وقال: "أكان في الدوري أم دوري الأبطال، قدم أتليتكو مستويات قوية ولديه قدرة دفاعية مذهلة، زيادة على أنه خلال المواسم الماضية كان دائما ندا قويا ومنافسا على البطولات.

وأضاف: "أتلتيكو لديه مدرب قدير، لديه فكر مميز، يعرف كيف يختار لاعبيه، كيف يهيؤهم ويحضرهم للمباريات، مدرب بفكر أرجنتيني رائع، ننتظر منه الكثير وهذا ما يراه المراقبون. سيميوني يقوم بعمل جيد خصوصا دفاعيا ولياقيا، وفوق هذا لديهم المهارات اللازمة، ما يجعل منه ندا قويا في كل المنافسات التي يخوضها، إذا لاحظتِ فريق أتلتيكو هذا الموسم، صحيح أنه خسر فالكاو ولكنه عوضه بحضور دييغو كوستا الذي يلعب بشكل جيد وقاد فريقه الى المركز الذي وصل إليه".

واعترف تشافي بتراجع مستوى زميله الأرجنتيني ميسي قائلاً: "من الصعب المحافظة على المستوى اللامع والتألق الذي كنا عليه في المواسم الماضية، لكن نحافظ على تنافسيتنا، في دوري الأبطال، عانينا كثيرا، ولكن نعد في المستقبل أن نكون أفضل، صحيح أن هناك بعض الهبوط في المستوى الرائع الذي كان برشلونة يقدمه، لكن مثلما قلت لا زلنا نحافظ على التنافسية، ونحن نسعى جاهدين للعودة بشكل أفضل، ميسي تعرض لإصابة وعانى من بعدها كثيرا، وكما سمعتم المدرب في أكثر من مناسبة كان يطلب من الجماهير والإعلام عدم انتقاد اللاعبين لأن ذلك يؤثر على نفسيتهم وعلى مردودهم في الملعب، وفي النهاية اللاعب إنسان لديه لحظات يكون فيها على غير عادته، ونتمنى أن تفهم الجماهير ذلك".

وعلق قائد فريق برشلونة على زميله نيمار الذي أصبحت عليه مشاكل عديدة هذا الموسم بسبب صفقته المسربة: "نيمار لاعب شاب لديه من الإمكانيات ما يؤهله لاحتلال الصفوف الأولى، وهو خلوق جدا، وذكي عندما يكون داخل الملعب، ولديه مجال للتحسن أكثر.. تعرض لإصابة أبعدته بعض الشيء، ولكنه استعاد مستواه سريعا، قدم بداية موسم جيدة، لديه حضور طيب في كافة المنافسات، وهو من أفضل اللاعبين البرازيليين في المنتخب، وأتوقع له أن يقدم أداء رائعا في المونديال، ومن دون شك أنه سيكون لاعبا هاما ومميزا في المستقبل بالنسبة لبرشلونة، هذا أكيد".

وحول كأس العالم التي ستقام بعد أيام في البرازيل، أكد تشافي بأن منتخب بلاده مرشح للإنجاز الكبير، وقال: "نعرف أن منتخب إسبانيا هو أحد المرشحين للفوز بكأس العالم، لكن لنكن متواضعين، ربما لدينا الخبرة، ربما سبق وحققنا هذا، لكن المهمة ستكون صعبة، وقد رأينا هذا في كأس القارات، البرازيل منتخب مرشح وقوي، الأرجنتين، هولندا، البرتغال، فرنسا، إيطاليا، وغيرها، عدد من المنتخبات لديها الإمكانيات لتكون مرشحة، ولكن لن ننظر فقط الى الفرق المرشحة، فهناك فرق قادرة على خلق المفاجأة، مثل تشيلي، أو ساحل العاج من إفريقيا، أعتقد أن هناك تقارب في المستوى، ما يجعل من التكهن بما قد يحصل صعبا جدا، لكننا سنذهب للمونديال بكل طموح، سعيا وراء تحقيق الكأس الغالية".

وكشف هرنانديز لـ"قناة العربية" عن مستقبله القريب: "لا أدري، في الواقع أنا لا أدري ما قد يحصل في المستقبل، وفي ناد كبرشلونة يصعب عليك التكهن، لكن انا اعشق كرة القدم، وإذا كتب لي أن أعمل لدى برشلونة في المستقبل، وهو النادي المحوري في حياتي فهذا أمر جميل، حاليا أود الاستمرار كلاعب لسنوات أخرى، ولنترك المستقبل للقدر.

وأخبر هرنانديز، الزميلة ليليان تنوري كيف يمضي وقته بعد الفراغ من كرة القدم: "أنا شخص عادي جدا وبسيط، أحب التواجد مع عائلتي ومع أصدقائي، قد كنت محظوظا بالبقاء في مدينتي الأصلية، لذا فكل شيء يمضي كالعادة، من دون تغيير، أنا سعيد جدا بما أنا عليه، أقوم بما أحب القيام به، وهو لعب كرة القدم في نادي حياتي، برشلونة وأنا مستمتع بحياتي جدا، أنا أعشق كرة القدم وكل حياتي تدور حول هذه الكرة".

وفي نهاية حديثه، تكلم تشافي هرنانديز عن أحلامه قائلاً: "حلمي؟ أنا سعيد بكوني لاعب كرة قدم، حلمي أن أستمر مع برشلونة وأحقق المزيد من الإنجازات وعندما ينتهي مشواري كلاعب، أود أن أكمل كمدرب، لأنني أعشق كرة القدم، وأعشق هذا النادي الذي أقضي فيه وقتا أكثر من عائلتي، وأتمنى أن أواصل على هذا المنوال، وأن أكون عند حسن ظن الجماهير التي تتابعني وتحبني".