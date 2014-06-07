لوكاكو: أريد الرحيل عن أسوار تشيلسي

أعلن روميليو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، السبت، رغبته في الرحيل خارج أسوار النادي اللندني بعد اقتراب مسؤولي الفريق من إبرام صفقة الإسباني دييغو كوستا.

وقال البلجيكي لوكاكو (21 عاماًً) في تصريح صحافي لـ"ديلي ميل" البريطانية: "تشيلسي فريق ينضم له العديد من النجوم كل عام، عندما رأيت صامويل إيتو وديمبا با في غرف خلع الملابس، لقد تعجبت وقلت ماذا يحدث هنا؟".

وأضاف اللاعب: "الأمر ليس مشكلة، العديد من الأندية ترغب في ضمي، وفي هذه المرحلة عليّ أن أنظر لنفسي وعليّ أن أقدم المستوى المأمول في كأس العالم، تشيلسي يعلم جيدًا وجهة نظري، سأعمل فقط الآن على التركيز في المونديال".

وبالرغم من تسجيل لوكاكو في صفوف إيفرتون الموسم الماضي 15 هدفاً، إلا أن مدرب تشيلسي مورينيو لا يرغب في إعادة الأول لأسوار وصيف الدوري وسط معاناة أزرق لندن من تواضع مستوى توريس وديمبا با وإيتو طوال الموسم.