الإصابة تغيّب ألكانتارا وريبيري وفالكاو عن المونديال

في آخر اللحظات، وقبل أن يتلو الطبيب نتيجة التقرير، على أذني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، شعر اللاعب الإسباني أن إصابته في أوتار الركبة ستبعده عن نهائيات كأس العالم 2014 التي تحتضنها ملاعب البرازيل.

ألكانتارا انتقل من فريق برشلونة الإسباني إلى بايرن الألماني بداية الموسم المنصرم؛ من أجل اللعب بشكل منتظم حتى يضمن مكاناً له في تشكيلة الثيران الإسبانية، ويعتبر صاحب الـ22 عاماً ضمن قائمة مليئة بالمصابين الغائبين عن المحفل العالمي.

ومن أبرز المصابين، الحارس فيكتور فالديس، الذي تألق مع برشلونة بداية الموسم، وقبل نهايته باغتته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي شهر مارس الفائت أمام سلتا فيجو وحرمته من المونديال.

في خط الدفاع، أصيب الهولندي جيترو فيليامز مع فريق إيندهوفن ومعه الألماني بادشوتبر الذي يعان من إصابة شبيهة تعرض لها قبل عامين فيما ضم الخط الخلفي الغاني أكامينكو الذي أصيب الأسبوع الفائت أثناء ودية هولندا.

خط الوسط بات مليئاً بالمصابين المؤثرين، على غرار لاعب الهولندي ستروتمان، لاعب روما الإيطالي، فيما توقفت مسيرة الإنجليزي والكوت مع فريق آرسنال منذ شهر يناير الماضي، ومعه الفرنسي ريبيري الذي فشل بتجاوز إصابته المزعجة طوال الشهر الماضي بينما باغت الحزن الألمان بعد أن علموا بإصابة ماركو رويس.

ويغيب في خط الهجوم، الإيطالي جيوسيبي روسي لاعب فيورنتينا والعائد من الإصابة، ولم يقنع الأخير مدرب الطليان برانديلي بدعوته إلى لائحة الطليان، وكذلك الحال مع الكولمبي فالكاو حيث لم يتمكن من استعادة لياقته بالشكل المطلوب.

وتطول قائمة الأسماء اللاعبين المصابين الذين ستفتقدهم منتخباتهم طوال فعاليات المونديال، وتضم القائمة البلجيكي كريستان بنتيكتي والإسباني خيسي رودريجز والإيطالي مونتوليفيو والإنكليزي تاونسند بجوار الروسي شيركوف، فيما يتوقع المراقبون انضمام المزيد من الأسماء الأيام المقبلة.