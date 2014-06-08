القضاء البرازيلي: إضراب عمال المترو غير قانوني

اعتبرت دائرة القضاء البرازيلي، الأحد، أن إضراب عمال المترو في مدينة ساو باولو غير قانوني، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاقة مونديال كأس العالم 2014.

وقال ثياغو بيريرا، المتحدث باسم نقابة عمال المترو، إن سبب الإضراب يعود إلى الرواتب المتدنية للعمال، وقال: "سنجتمع ونقرر ما إذا كنا سنستمر في الإضراب أم لا". فيما توعد المضربون بمواصلة تحركهم خلال المونديال، في حال لم تلبِّ طلباتهم المالية.

وقدمت حكومة ساو باولو عرضاً بزيادة رواتب العمال بنسبة 9%، بينما يطلب المضربون نسبة تتجاوز 12%، وفي حال تنفيذ تهديدهم، سيؤثر سلباً على الوصول إلى ملعب أرينا كورينتشاس "ايتاكيراو" التي ستلعب على أرضه مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا بحضور قادة أكثر من 66 دولة.

ومع توافد الزوار والمواطنين، فقد شهدت المدينة اختناقات مرورية حادة في حركة السير، ويصل عدد سكان المدينة أكثر من 20 مليون نسمة فيما يصل الزحام إلى امتداد 250 كيلومتراً.