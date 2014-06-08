تياغو سيلفا: البندقية وحدها تستطيع إيقاف ميسي

أكد تياغو سيلفا، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أن مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2014 ستكون مرهقة لزملائه المدافعين.

وقال سيلفا لصحيفة "بالكار" البرازيلية: "رغم ما يعانيه ميسي من انخفاض شديد في مستواه الموسم الماضي، إلا أنه لاعب مرهق لجميع المدافعين، فهو يتحرك باستمرار". وأضاف مدافع باريس سان جرمان الفرنسي: "ميسي يرجح كفة فريقه بالمباريات الكبيرة، واجهته ثلاث مرات مع باريس وميلان، أحتاج مسدساً أو بندقية لإيقافه".

وتحدث سيلفا عن مواجهة البرازيل في كأس العالم المقبلة، مؤكداً أن في حال لقاء الأرجنتين، ستكون المباراة عبارة عن كلاسيكو أميركا الجنوبية، وأما أمام ألمانيا ستعتبر نهائي مكرر لمونديال 2002 وسط تطلعات إسبانية لرد الخسارة القاسية أمام السامبا في كأس القارات العام الفائت.





