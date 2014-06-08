116 ألف دولار تضع لاعبي الكاميرون في طائرة البرازيل

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب الأول في طريق السفر إلى البرازيل للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2014 بعد حل مشكلة الإضراب إثر مستحقات مالية متأخرة.



وتوصل القائد صامويل إيتو وزملائه إلى حل الأزمة مع الحكومة والاتحاد، حيث سينال كل لاعب مبلغ 12 ألف دولار أمريكي نظير المشاركة العالمية المنتظرة بجانب مبلغ مقرر لاحقاً يقدر بـ104 آلاف دولار، وقال لورانس المتحدث باسم الاتحاد الكاميروني: "سنغادر البلاد الليلة، كل شيء أصبح على ما يرام، اضطررنا إلى استعارة المبلغ لمنحه للاعبين".



ورفض لاعبو الكاميرون ترك فندق الفريق في ياوندي للسفر إلى ريو دي جانيرو الساعة قبل ساعات وسط انتظار مسؤولي الفيفا المنتخب في البرازيل، وبذلك يصل الفريق إلى مقر إقامته قبل أربعة أيام من خوض مباراته الأولى أمام المكسيك يوم الجمعة المقبل.



وسبق للاعبي الكاميرون في مرات سابقة رفض اللعب بسبب أزمات متكررة مع اتحاد الكرة المحلي حول المستحقات المالية ووقعت خلافات بين الطرفين في فترة الاستعداد لكأس العالم بسبب الأموال الت ينبغي على اللاعبين الحصول عليها لخوض النهائيات في البرازيل.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن اللاعبين رفضوا السفر بعد أن نقض العهد مسؤولو اللعبة ولم يسلموا اللاعبين مكافآت التأهل إلى المونديال وتوفير سيولة مالية للمشاركة بالبطولة.



وأكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن المسؤولين أقنعوا اللاعبين بتعليق الإضراب في 23 من شهر مايو، ولعب ودية بداية الشهر الجاري أمام منتخب ألمانيا التي انتهت 2-2، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن قضية مكافآت الاتحاد الكاميروني فيما لم يحدث شيء حتى الآن، فيما رفض قائد المنتخب صامويل إيتو ركوب الطائرة مع زملائه، وعندئذ تفاقمت الأزمة التي من الممكن أن تؤثر سلباً على نجوم الكاميرون

